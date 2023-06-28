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Рамос решил, где хотел бы завершить карьеру

Но родная Севилья против возвращения испанца.
Сегодня, 19:24
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос заявил, что хотел бы вернуться в свой родной клуб и завершить там карьеру, пишет Cadena SER.

Напомним, что испанец является воспитанником Севильи, которую покинул в 2005 году, чтобы присоединится к Реалу.

Сейчас 37-летний Серхио - свободный агент, и он хотел бы вернуться обратно в Севилью.

Однако сам клуб сомневается в подписании защитника, как в финансовом плане, так и по спортивным причинам. К тому же руководство боится недовольства фанатов.

Ранее, напомним, Кулибали рассказал, почему перешел в Саудовскую Аравию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Серхио Рамос

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