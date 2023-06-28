"Не отрицаю, что дело в деньгах": Кулибали рассказал о мотивации перехода в Аль-Хиляль
Сенегальский защитник хочет направить то, что заработает в Саудовской Аравии на улучшение ситуации на своей Родине.
Новичок саудовского Аль-Хиляля Калиду Кулибали рассказал о причинах перехода в новую команду.
По словам футболиста, дело в деньгах, благодаря которым он сможет помочь Сенегалу и в том, что Саудовская Аравия - идеальная страна для него, как для мусульманина.
"Я не могу отрицать того, что дело в деньгах. Я смогу помочь всей моей семье жить хорошо, от родителей до двоюродных братьев, и поддерживать деятельность моей ассоциации Capitaine du Coeur в Сенегале. Мы начали строить клинику в деревне моих родителей. У меня много проектов, направленных на помощь молодым людям.
Я мусульманин, я прибываю в идеальную страну для меня и моей семьи", - заявил сенегалец.
Напомним, что Кулибали перебрался в Аль-Хиляль из лондонского Челси.