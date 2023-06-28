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"Не отрицаю, что дело в деньгах": Кулибали рассказал о мотивации перехода в Аль-Хиляль

Сенегальский защитник хочет направить то, что заработает в Саудовской Аравии на улучшение ситуации на своей Родине.
Сегодня, 14:25
Калиду Кулибали / Getty Images
Калиду Кулибали / Getty Images

Новичок саудовского Аль-Хиляля Калиду Кулибали рассказал о причинах перехода в новую команду.

По словам футболиста, дело в деньгах, благодаря которым он сможет помочь Сенегалу и в том, что Саудовская Аравия - идеальная страна для него, как для мусульманина.

"Я не могу отрицать того, что дело в деньгах. Я смогу помочь всей моей семье жить хорошо, от родителей до двоюродных братьев, и поддерживать деятельность моей ассоциации Capitaine du Coeur в Сенегале. Мы начали строить клинику в деревне моих родителей. У меня много проектов, направленных на помощь молодым людям.

Я мусульманин, я прибываю в идеальную страну для меня и моей семьи", - заявил сенегалец.

Напомним, что Кулибали перебрался в Аль-Хиляль из лондонского Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Калиду Кулибали Аль-Хиляль

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"Не отрицаю, что дело в деньгах": Кулибали рассказал о мотивации перехода в Аль-Хиляль
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