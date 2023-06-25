Одноклубник Мудрика перебрался в саудовский клуб

Чемпионат Саудовской Аравии пополнился очередной звездой футбола.

Как сообщает пресс-служба Аль-Хиляля, клубу удалось подписать Калиду Кулибали из лондонского Челси. Контракт подписан до 2026 года. Финансовые детали неизвестны..

Сенегальский центрбэк обошелся саудовскому клубу в сумму в 25 млн евро. В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 гола иотдав 1 ассист.

Напомним, ранее Аль-Хиляль подписал хавбека сборной Португалии.