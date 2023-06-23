iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе футболиста сборной Португалии

Аль-Хиляль оформил рекордный трансфер.
Вчера, 21:51
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш перешел в Аль-Хиляль. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Португалец стал футболистом команды из Саудовской Аравии. Трансфер обошелся в 47 миллионов фунтов, что является рекордной суммой продажи в истории английского клуба.

Детали сделки неизвестны, но игрок подписал контракт на четыре года.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего португальца шесть голов и один ассист в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Рубен Невеш Аль-Хиляль

Статьи по теме

Европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию Европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию
Хавбек Вулвз может продолжить карьеру в Саудовской Аравии Хавбек Вулвз может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны
Совет от человека-паука: Известный актер хочет, чтобы лидеры Тоттенхэма сменили команду Совет от человека-паука: Известный актер хочет, чтобы лидеры Тоттенхэма сменили команду
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:15
Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны
Вчера, 23:52
Европа23:52
Совет от человека-паука: Известный актер хочет, чтобы лидеры Тоттенхэма сменили команду
Европа23:30
Борнмут Забарного усилился сыном легенды нидерландского футбола
Европа23:18
Мудрик и Ванат рискуют пропустить матч с Румынией на молодежном Евро-2023
Европа22:57
Лидер обороны Ювентуса интересен клубам АПЛ
Бокс22:45
Бокс: расписание боев
Бокс22:40
Выхрист получил соперника и подерется в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд
Европа22:22
Интер находится в шаге от подписания легенды Челси
Олимпийские виды21:55
Настольный теннис на Европейских играх: Жмуденко и Братейко одержали победы в предварительном раунде одиночных турниров
Европа21:51
Клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе футболиста сборной Португалии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK