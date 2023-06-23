Клуб из Саудовской Аравии объявил о переходе футболиста сборной Португалии
Аль-Хиляль оформил рекордный трансфер.
Хавбек Вулверхэмптона Рубен Невеш перешел в Аль-Хиляль. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Португалец стал футболистом команды из Саудовской Аравии. Трансфер обошелся в 47 миллионов фунтов, что является рекордной суммой продажи в истории английского клуба.
🎬 From the “Wolves” to the biggest team in Asia 💙#AlHilal— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 23, 2023
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Детали сделки неизвестны, но игрок подписал контракт на четыре года.
В минувшем сезоне на счету 26-летнего португальца шесть голов и один ассист в 35 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию.