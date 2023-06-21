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Европейские клубы требуют расследовать трансферы Челси и Вулверхэмптона в Саудовскую Аравию

"Пенсионеры" и "волки" подозреваются в обходе правил финансового фэйр-плей.
Сегодня, 11:06
Матеус Кунья и Калиду Кулибали / Getty Images
Матеус Кунья и Калиду Кулибали / Getty Images

Неназванные европейские клубы призывают к справедливому рыночному расследованию недавних трансферов Челси и Вулверхэмптона в Саудовску Аравию, сообщает The Telegraph.

Один топ-клуб заявил, что команды используют Саудовскую профессиональную лигу как "карту выхода из тюрьмы Финансового фэйр-плей", в то время как государство раздает игрокам контракты на сотни миллионов.

Представители суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который в конце 2021 года приобрел Ньюкасл, сейчас находятся в Лондоне, чтобы заключить множество сделок.

Также сообщается, что PIF владеет миллиардными активами в компании Clearlake Capital, которая приобрела 60% прав Челси во время покупки клуба Тоддом Боэли.

Источник: Getty Images

Чтобы как-то сбалансировать свои невероятные траты за прошедший год, "пенсионеры" намерены продать своих игроков в Саудовскую Аравию на сумму примерно 100 миллионов. Таким образом клуб впишется в рамки ФФП, а Саудовская Аравия получит звезд, которые будут продвигать футбол в стране.

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Вулверхэмптон в свою очередь готовится продать Рубена Невеша Аль-Хилялю за 47 миллионов.

В связи с этим соперники требуют тщательного изучения трансферов, не в последнюю очередь потому, что сделки помогут "синим" и "волкам" обойти правила ФФП. и финансовые правила АПЛ в следующем году.

При этом лондонский коллектив утверждает, что продажи игроков связаны исключительно с "популярностью клуба на Ближнем Востоке".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси вулверхэмптон АПЛ Саудовская Аравия

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