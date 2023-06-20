Манчестер Сити сделал стартовое предложение по хавбеку Челси

Ковачич близок к тому, чтобы перейти в стан чемпиона Англии.

Манчестер Сити сделал Челси официальное предложение о трансфере полузащитника Матео Ковачича. Об этом сообщает издание The Athletic.

"Горожане" предложили лондонцам 25 миллионов фунтов за 29-летнего хорвата. "Синие" пока не ответили на данный запрос.

Отметим, сам футболист хотел бы покинуть команду. Челси также не против ухода Ковачича.

В минувшем сезоне на счету хорвата один гол и два ассиста в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити согласовал переход хавбека Челси.