Манчестер Сити согласовал переход хавбека Челси

Полузащитник Челси Матео Ковачич станет игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает издание ESPN.

Клубы достигли принципиального соглашения о трансфере 29-летнего хорвата. Потенциальная сумма перехода составит примерно 34 млн евро.

Все вопросы по данной сделке будут решены в течение двух недель. Условия его контракта с "горожанами" уже согласованы.

В минувшем сезоне на счету Ковачича один гол и два ассиста в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси отказался продавать своего хавбека в Манчестер Юнайтед.