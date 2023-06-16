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Манчестер Сити согласовал переход хавбека Челси

Ковачич пополнит ряды чемпиона Англии.
Сегодня, 21:53
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Полузащитник Челси Матео Ковачич станет игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает издание ESPN.

Клубы достигли принципиального соглашения о трансфере 29-летнего хорвата. Потенциальная сумма перехода составит примерно 34 млн евро.

Все вопросы по данной сделке будут решены в течение двух недель. Условия его контракта с "горожанами" уже согласованы.

В минувшем сезоне на счету Ковачича один гол и два ассиста в 27 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси отказался продавать своего хавбека в Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Матео Ковачич

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