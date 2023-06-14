Челси отказался продавать своего хавбека в Манчестер Юнайтед

Челси отказался от продажи хавбека Мэйсона Маунта в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Лондонский клуб отказался продавать своего игрока за 40 млн фунтов. В стане манкунинцев хорошо понимают, сколько готовы отдать за футболиста с истекающим через год контрактом, и не намерены переплачивать. Оценка стоимости хавбека у сторон сильно различается.

Если МЮ не удастся подписать Маурта, "красные дьяволы" могут усилиться Мойсесом Кайседо из Брайтона и Декланом Райсом из Вест Хэма.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего англичанина три гола и два ассиста в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет усилиться хавбеком Челси.