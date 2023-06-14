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Арсенал хочет усилиться хавбеком Челси

Хавертц попал в шорт-лист "канониров".
Сегодня, 19:21
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Арсенал сделал официальное предложение по атакующему полузащитнику Челси Каю Хавертцу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Канониры" активизировали работу на трансферном рынке, а теперь постараются усилиться немецким футболистом. Стартовое предложение составило 75 млн фунтов.

В данный момент "синие" хотят знать, готов ли игрок подписать новый контракт. В случае отказа клуб рассмотрит его продажу.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего немца семь голов и один ассист в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Реал намерен в короткие сроки подписать Хавертца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси Кай Хавертц

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