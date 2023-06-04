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Реал намерен в короткие сроки подписать Хавертца

Немец существенно дешевле Кейна.
Сегодня, 19:19
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Кай Хавертц может сменить клуб, как только откроется трансферное окно, утверждает Bild.

Нападаюий Челси рассматривается Реалом как необходимое и относительно недорогое приобретение. Харри Кейн стоит намного дороже немца, однако ряд изданий считает, что мадридцы хотят подписать обоих.

Кай - идеальная кандидатура для Реала по мнению и Карло Анчелотти, и Флорентино Переса. Потому "сливочные" не намерены затягивать с этим трансфером.

Тем более, что Челси необходимы деньги, а значит убедить их расстаться со своим лучшим бомбардиром в последнем сезоне будет несложно.

Ранее также стало известно, во сколько может обойтись клубу Харри Кейн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кай Хавертц

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