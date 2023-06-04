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Тоттенхэм собирается запросить у Реала солидную сумму за Кейна

Леви не прочь заработать до 200 млн евро.
Сегодня, 17:38
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Тоттенхэм намерен заработать очень много денег на продаже Харри Кейна в мадридский Реал, утверждает The Independent.

Напомним, что состав "сливочных" покинул Карим Бензема, а Кейн считается главным фаворитом на замену француза.

Однако Даниэль Леви намерен запросить у "королевского клуба" до 200 млн евро за этот трансфер. Тоттенхэм не отдаст Харри менее, чем за 100 млн, но попробует выторговать возможный максимум.

При этом не стоит забывать, что на Кейна претендует также МЮ, но Леви хотел бы избежать продажи форварду своему прямому конкуренту.

Также ранее стало известно, где может продолжить карьеру Карим Бензема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Реал Мадрид Харри Кейн

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