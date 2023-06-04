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Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом уже на будущей неделе

Француз получит двухлетний контракт.
Сегодня, 14:24
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

В среду, 7 июня, Карим Бензема может официально стать игроком саудовского Аль-Иттихада, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее мадридский Реал официально объявил, что французский форвард покидает клуб. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Карима стала Саудовская Аравия.

Если все пойдет по плану, то уже 7 июня Бензема приедет в Джидду, чтобы подписать двухлетний контракт. За это время француз должен заработать более 200 млн евро.

Напомним, что Аль-Иттихад стал чемпионом страны в текущем сезоне под руководством Нуно Эшпириту Санту.

Также напомним, что другой игрок, покидающий Реал вместе с Бензема, уже нашел себе место для продолжения карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема

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