Асенсио согласовал личный контракт с ПСЖ

Испанец присоединится к клубу после прощания с Реалом.

Марко Асенсио может стать игроком ПСЖ в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее мадридский Реал официально объявил, что хавбек летом покинет клуб.

Более того, Асенсио уже достиг устной договоренности с парижским клубом. Романо утверждает, что спортивный директор клуба Луиш Кампуш уже поставил свою подпись на контракте с испанцем, который расчитан до 2027 года.

Марко же должен подписать соглашение на следующей неделе после того, как пройдет церемония прощания с Реалом и его болельщиками.

Для 27-летнего футболиста ПСЖ станет первым не испанским клубом в карьере, ведь до Реала Марко заищал цвета Мальорки и Эспаньола.

Также ранее стало известно, что этим летом мадридский Реал покинет также Эден Азар.