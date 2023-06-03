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Реал официально объявил о том, что Азар покинет клуб по окончании сезона

Бельгиец может закончить карьеру.
Сегодня, 21:20
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Мадридский Реал продолжает отпускать игроков этим летом, клуб объявил что прекращает контракт с Эденом Азаром.

Соглашение бельгийского нападающего с мадридским клубом действовало до лета 2024 года. Однако уже сейчас Реал договорился с Эденом о прекращении сотрудничества.

Азар перешел из Челси в Реал летом 2019 года за 115 миллионов евро. Он выиграл со "сливочными" восемь трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

Всего за «мадридский клуб бельгиец провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

Пока о будущем Азара ничего неизвестно, но ранее испанские СМИ писали о том, что бельгиец может закончить карьеру.

Ранее, напомним, Реал объявил, что клуб также покинет Марко Асенсио.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Реал Мадрид

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