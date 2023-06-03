Реал официально объявил о том, что Азар покинет клуб по окончании сезона

Мадридский Реал продолжает отпускать игроков этим летом, клуб объявил что прекращает контракт с Эденом Азаром.

Соглашение бельгийского нападающего с мадридским клубом действовало до лета 2024 года. Однако уже сейчас Реал договорился с Эденом о прекращении сотрудничества.

Азар перешел из Челси в Реал летом 2019 года за 115 миллионов евро. Он выиграл со "сливочными" восемь трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

Всего за «мадридский клуб бельгиец провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

Пока о будущем Азара ничего неизвестно, но ранее испанские СМИ писали о том, что бельгиец может закончить карьеру.

Ранее, напомним, Реал объявил, что клуб также покинет Марко Асенсио.