Реал объявил, что Асенсио покинет клуб в конце сезона-2022/23

Мадридский Реал объявил о том, что Марко Асенсио станет свободным агентом после семи лет, проведенных в команде.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте "сливочных".

"Реал Мадрид хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку", - говорится в заявлении клуба.

"Он пришел в Реал, когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба как часть команды, которая блистала в один из самых успешных периодов".

"Болельщики Реала никогда не забудут его образцовую карьеру и поведение на протяжении всего этого времени. Реал всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе".

В составе "королевского клуба" 27-летний вингер выиграл 17 титулов: три Лиги чемпионов, четыре Клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, три чемпионата Испании, один кубок и три Суперкубка Испании.

Напомним, что главным претендентом на Марко Асенсио считается французский ПСЖ, с которым игрок уже согласовал условия личного контракта.