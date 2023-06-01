Стали известны условия контракта Асенсио в ПСЖ

Вингер Реала Марко Асенсио летом покинет клуб. Об этом сообщает издание The Athletic.

Испанский футболист принял решение не продлевать контракт с мадридцами и перейдет в ПСЖ. Стороны достигли соглашения о долгосрочном контракте.

Асенсио будет зарабатывать 10 миллионов евро в год с учетом бонусов. Соглашение будет подписано после окончания сезона в чемпионате Испании.

Напомним, хавбек выступал за Реал с 2015 года. За это время футболист провел 285 матчей, забив 61 гол и отличившись 32 ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать своего хавбека английскому середняку.