ПСЖ может продать своего хавбека английскому середняку

Но вряд ли Фабиан Руис пойдет на понижение.

Фабиан Руис, который только в начале этого сезона присоединился к ПСЖ, может переехать в Англию, пишет Footmercato.

Руководство парижан готово рассмотреть предложение Бернли в размере 25 млн евро за Руиса. Испанец покинет команду в рамках грядущей перестройки.

При этом, летом 2022 года ПСЖ купил Фабиана у Наполи за 23 млн евро, хотя Трансфермаркт оценивает футболиста в минимум 38 млн евро.

Однако сделка легко может сорваться, ведь хавбек не хочет покидать ПСЖ, где получает пять миллионов в год. В Бернли вряд ли смогут удовлетворить его зарплатный аппетит.

Фабиан Руис провел за ПСЖ 37 матчей во всем турнирах, забил три гола и отметился тремя результатвиными передачами.

Ранее также стало известно, что хавбек Лестера Юри Тилеманс покинет клуб в качестве свободного агента.