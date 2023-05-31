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ПСЖ может продать своего хавбека английскому середняку

Но вряд ли Фабиан Руис пойдет на понижение.
Вчера, 23:51
Фабиан Руис / Getty Images
Фабиан Руис / Getty Images

Фабиан Руис, который только в начале этого сезона присоединился к ПСЖ, может переехать в Англию, пишет Footmercato.

Руководство парижан готово рассмотреть предложение Бернли в размере 25 млн евро за Руиса. Испанец покинет команду в рамках грядущей перестройки.

При этом, летом 2022 года ПСЖ купил Фабиана у Наполи за 23 млн евро, хотя Трансфермаркт оценивает футболиста в минимум 38 млн евро.

Однако сделка легко может сорваться, ведь хавбек не хочет покидать ПСЖ, где получает пять миллионов в год. В Бернли вряд ли смогут удовлетворить его зарплатный аппетит.

Фабиан Руис провел за ПСЖ 37 матчей во всем турнирах, забил три гола и отметился тремя результатвиными передачами.

Ранее также стало известно, что хавбек Лестера Юри Тилеманс покинет клуб в качестве свободного агента.

 

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