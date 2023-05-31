Хавбек Лестера покинет клуб свободным агентом

Юри Тилеманс объявил о том, что покидает Лестер этим летом.

Соответствующее заявление появилось в сторис бельгийского хавбека в Инстаграме, где он попрощался с болельщиками и с клубом.

Напомним, что по результатам последнего тура АПЛ Лестер отправился в Чемпионшип, прихватив с собой Лидс и Саутгемптон.

В течение весны полузащитником интересовались Арсенал, Барселона, Манчестер Юнайтед и ряд других европейских клубов, но где Юри продолжит карьеру, пока неизвестно.

Более того, Романо заявил, что игрок пока даже не ведет переговоры ни с одним из клубов, но нет сомнений, что Тилеманс быстро найдет себе новый клуб.

Также напомним, что еще действующие игроки Лестера сейчас интересуют многие клубы.