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Хавбек Лестера покинет клуб свободным агентом

Юри Тилеманс попрощался с "лисами".
Вчера, 22:59
Юри Тилеманс / Getty Images
Юри Тилеманс / Getty Images

Юри Тилеманс объявил о том, что покидает Лестер этим летом.

Соответствующее заявление появилось в сторис бельгийского хавбека в Инстаграме, где он попрощался с болельщиками и с клубом.

Напомним, что по результатам последнего тура АПЛ Лестер отправился в Чемпионшип, прихватив с собой Лидс и Саутгемптон.

В течение весны полузащитником интересовались Арсенал, Барселона, Манчестер Юнайтед и ряд других европейских клубов, но где Юри продолжит карьеру, пока неизвестно.

Более того, Романо заявил, что игрок пока даже не ведет переговоры ни с одним из клубов, но нет сомнений, что Тилеманс быстро найдет себе новый клуб.

Также напомним, что еще действующие игроки Лестера сейчас интересуют многие клубы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лестер Сити Юри Тилеманс

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