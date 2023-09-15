"Они смотрят матчи с закрытыми глазами": звезда Челси недоумевает от своего рейтинга в EA Sports FC 24

По мнению Тьяго Силвы, его рейтинг, как минимум, должен был быть таким же, как и год назад.

Осталось всего две недели до выхода футбольного симулятора EA Sports FC 24.

Это особенное событие для любителей данной игры, так как это будет ее первое издание с другим названием (у разработчиком истек контракт с ФИФА, который не был продлен).

Недавно разработчики раскрыли рейтинги футболистов, которые кого-то порадовали, а кого-то разочаровали.

Ко второй группе абсолютно точно относится центрбек Челси Тьяго Силва. Английская Премьер-лига на своем YouTube-канале выложила ролик с реакцией бразильца на свой рейтинг в игре.

Сначала 38-летний бразилец предположил, что его рейтинг либо остался таким же, как и год назад (86), либо даже стал выше, так как некоторые его статистические показатели стали выше.

Каким было его разочарование, когда он узнал, что его рейтинг на самом деле упал до отметки 84.

"Они вообще не смотрят матчи! Они смотрят их вот так", — добавил защитник, закрывая глаза руками.

Напомним, что также были раскрыты рейтинги игроков мадридского Реала, в том числе Андрея Лунина, который вряд ли будет хвастаться своим рейтингом перед друзьями.

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