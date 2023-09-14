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У Лунина самый низкий рейтинг в EA Sports FC 24 среди игроков Реала

Украинец получил хуже характеристики, если сравнивать с прошлым годом.
Сегодня, 13:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Футбольный симулятор EA Sports FC 24 раскрыл подробности рейтингов футболистов мадридского Реала.

Самый высокий рейтинг в команде получил голкипер Тибо Куртуа – 90.

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Примечательно, что самый низкий - у вратаря Андрея Лунина (74).

Отметим, что футбольная игра выйдет 29 сентября.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Лунина показала милое видео с сыном, играющего в баскетбол.

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