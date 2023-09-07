Пока папа в сборной: возлюбленная Лунина показала милое видео с сыном, играющего в баскетбол
Семья украинца прививает мальчику спортивный образ жизни.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин находится в расположении национальной команды, которая готовится к отборочным играм Евро-2024.
Супруга украинского футболиста Анастасия опубликовала видео в Instagram, в котором она играет с сыном.
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Девушка помогает мальчику забрасывать мяч в баскетбольную корзину.
"Подменяю папу", - написала Анастасия.
Ранее сообщалось, что Лунин поздравил свою возлюбленную с годовщиной.