Пока папа в сборной: возлюбленная Лунина показала милое видео с сыном, играющего в баскетбол

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин находится в расположении национальной команды, которая готовится к отборочным играм Евро-2024.

Супруга украинского футболиста Анастасия опубликовала видео в Instagram, в котором она играет с сыном.

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Девушка помогает мальчику забрасывать мяч в баскетбольную корзину.

"Подменяю папу", - написала Анастасия.

Ранее сообщалось, что Лунин поздравил свою возлюбленную с годовщиной.