Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка во второй раз стали родителями

У пары родился второй мальчик.

Экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека во второй раз стал отцом.

Его возлюбленная Екатерина опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что у них родился ребенок. Мальчика назвали Кристиан.

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"Добро пожаловать, малыш Кристиан", - написала Екатерина.

Отметим, что у пары уже есть один ребенок – Мартин, который родился в 2019 году.

Действующий тренер французского Лилля познакомился с украинкой, когда возглавлял Шахтер. Екатерина работала руководителем пресс-службы президента донецкого клуба Рината Ахметова.

Ранее сообщалось, что Фонсека призвал португальские клубы не вести бизнес с россиянами.

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