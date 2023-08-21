Семейный праздник: Лунин поздравил свою возлюбленную с годовщиной

Голкипер мадридского Андрей Лунин поделился трогательным постом в Instagram.

Украинский футболист опубликовал фотографию со своей супругой Анастасией. Пара празднует 8 лет отношений.

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"8 лет. Люблю тебя очень. Идем дальше!", - написал Лунин.

Отметим, пара воспитывает сына, который родился в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что глава испанского футбола сделал предложение победительнице чемпионата мира.

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