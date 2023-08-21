Семейный праздник: Лунин поздравил свою возлюбленную с годовщиной
Украинский футболист оставил напутствующие слова для девушки.
Голкипер мадридского Андрей Лунин поделился трогательным постом в Instagram.
Украинский футболист опубликовал фотографию со своей супругой Анастасией. Пара празднует 8 лет отношений.
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"8 лет. Люблю тебя очень. Идем дальше!", - написал Лунин.
Отметим, пара воспитывает сына, который родился в мае прошлого года.
Ранее сообщалось, что глава испанского футбола сделал предложение победительнице чемпионата мира.
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