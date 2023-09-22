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Манчестер Юнайтед практически год остается без постоянного клубного врача

Топ-клуб такого уровня демонстрирует "чудеса" менеджмента.
Сегодня, 15:56
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед в очередной раз доказал, что в клубе серьезные проблемы с менеджментом.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста The Times Пола Херста, у манкунианцев практически год нет постоянного клубного врача.

В феврале этого года Стив МакНэлли покинул клуб ради работы в арбитражной комиссии PGMOL (организация, отвечающая за судейство игр в английском профессиональном футболе).

С того момента у "красных дьяволов" был лишь временный клубный врач в лице Джима Моксона.

При этом недавно МЮ переманил у Арсенала Гэри О'Дрисколла, который займет должность главы отдела спортивной медицины. Он впервые появится на скамейке запасных команды в предстоящем матче против Бернли.

Руководство Юнайтед надеется, что О'Дрисколл поможет команде избавиться от эпидемии травм, ведь он заслужил репутацию одного из самых уважаемых медиков в футболе. 

Гэри О'Дрисколл - двоюродный брат бывшего великого ирландского регбиста Брайана О'Дрисколла. 

Стоит отметить, что на данный момент главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг не может рассчитывать на 12 футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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