Манчестер Юнайтед практически год остается без постоянного клубного врача
Манчестер Юнайтед в очередной раз доказал, что в клубе серьезные проблемы с менеджментом.
Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста The Times Пола Херста, у манкунианцев практически год нет постоянного клубного врача.
В феврале этого года Стив МакНэлли покинул клуб ради работы в арбитражной комиссии PGMOL (организация, отвечающая за судейство игр в английском профессиональном футболе).
С того момента у "красных дьяволов" был лишь временный клубный врач в лице Джима Моксона.
При этом недавно МЮ переманил у Арсенала Гэри О'Дрисколла, который займет должность главы отдела спортивной медицины. Он впервые появится на скамейке запасных команды в предстоящем матче против Бернли.
Руководство Юнайтед надеется, что О'Дрисколл поможет команде избавиться от эпидемии травм, ведь он заслужил репутацию одного из самых уважаемых медиков в футболе.
Гэри О'Дрисколл - двоюродный брат бывшего великого ирландского регбиста Брайана О'Дрисколла.
Стоит отметить, что на данный момент главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг не может рассчитывать на 12 футболистов.
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