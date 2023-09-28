Следующий уровень: Саудовская Аравия намерена переманить суддей из АПЛ

Как и в ситуации с футболистами, главным аргументом являются деньги.

Саудовская Аравия готова выйти на новый уровень футбольной экспансии.

Как сообщает издание Mirror, ссылаясь на The Times, функционеры из этой страны хотят полностью реформировать футбольную систему, привлекая суддей из АПЛ.

Отмечается, что между федерациями футбола Англии и Саудовской Аравии уже начаты переговоры о соответствующем сотрудничестве.

Предполагается, что рефери будут предлагать контракты на год. Первый матч, который обслуживал английский арбитр уже состоялся, им стал поединок между Аль-Хилялем и Ан-Насром, а главным суддей поединка был Майкл Оливер.

Стоит сказать, что за каждый поединок рефери будут платить 3,5 тысячи евро, что в два раза больше, чем в АПЛ. Ранее в Саудовской Аравии работали представители футбольной Фемиды из Новой Зеландии и Аргентины.

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