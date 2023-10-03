Экс-хавбек Днепра-1 отметился первым ассистом во Франции

Игрок Бордо Даниил Игнатенко отметился первым результативным действием в сезоне.

26-летний украинец сделал крутой ассист в матче против Кана, выведя своего нападающего на свидание с голкипером.

Зурико Давиташвили полностью воспользовался шансом от украинца и сравнял счет. На текущий момент в матче ничья 1:1.

После девяти туров Лиги 2 клуб украинца идет лишь на 11 строчке с 11 очками в активе.

Ранее также сообщалось, что Шахтер все-таки может получить компенсацию за Соломона.

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