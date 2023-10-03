Шахтер и Тоттенхэм ведут переговоры о выплате 6,5 млн евро за Соломона

Донецкий клуб близок к тому, чтобы получить деньги за уход своего игрока.

Шахтер ведет переговоры с Тоттенхэмом о получении выплат в размере 6,5 млн евро за вингера Манора Соломона.

"Мы общались с Тоттенхэмом, с Ребеккой Кепйлхорн. Мы договорились, что она пришлет предложения. Сейчас мы находимся в процессе переговоров. Я надеюсь и верю, что мы найдем решение. На данный момент довольно рано говорить что-то конкретное, потому что мы еще в процессе.

Мы хотим покрыть наши убытки. Для Тоттенхэма это не такие уж большие деньги. Мы заплатили 6,5 млн евро, и я не верю, что это огромные деньги для клуба уровня Тоттенхэма, для клуба АПЛ. Я считаю, что эти потери можно покрыть. Я не пытаюсь получить какую-то прибыль".

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"Не знаю, согласятся ли они выплатить 6,5 млн евро, но я верю, что мы найдем решение. С точки зрения имиджа, им не нужен такой кейс.

Подобные дела не очень хорошо пахнут, потому что нехорошо подписывать бесплатно игрока, который должен уйти за 20 миллионов евро. Мы провели хороший товарищеский матч, они были открыты с нами, они помогали нам. Поэтому я чувствую что у нас хорошие отношения с Тоттенхэмом, и я верю, это поможет нам найти достойное решение. Я верю, что это произойдет максимум через две недели", – заявил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью ESPN.

Напомним, Соломон перешел в Тоттенхэм на правах свободного агента, приостановив контракт с Шахтером.

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