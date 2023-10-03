iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер и Тоттенхэм ведут переговоры о выплате 6,5 млн евро за Соломона

Донецкий клуб близок к тому, чтобы получить деньги за уход своего игрока.
Сегодня, 21:21
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Шахтер ведет переговоры с Тоттенхэмом о получении выплат в размере 6,5 млн евро за вингера Манора Соломона.

"Мы общались с Тоттенхэмом, с Ребеккой Кепйлхорн. Мы договорились, что она пришлет предложения. Сейчас мы находимся в процессе переговоров. Я надеюсь и верю, что мы найдем решение. На данный момент довольно рано говорить что-то конкретное, потому что мы еще в процессе.

Мы хотим покрыть наши убытки. Для Тоттенхэма это не такие уж большие деньги. Мы заплатили 6,5 млн евро, и я не верю, что это огромные деньги для клуба уровня Тоттенхэма, для клуба АПЛ. Я считаю, что эти потери можно покрыть. Я не пытаюсь получить какую-то прибыль".

Читай также: На матче Шахтера инспектором будет арбитр, работающий в росии

"Не знаю, согласятся ли они выплатить 6,5 млн евро, но я верю, что мы найдем решение. С точки зрения имиджа, им не нужен такой кейс.

Подобные дела не очень хорошо пахнут, потому что нехорошо подписывать бесплатно игрока, который должен уйти за 20 миллионов евро. Мы провели хороший товарищеский матч, они были открыты с нами, они помогали нам. Поэтому я чувствую что у нас хорошие отношения с Тоттенхэмом, и я верю, это поможет нам найти достойное решение. Я верю, что это произойдет максимум через две недели", – заявил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью ESPN.

Напомним, Соломон перешел в Тоттенхэм на правах свободного агента, приостановив контракт с Шахтером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тоттенхэм Манор Соломон

Статьи по теме

Хавбек Антверпена: Против Шахтера ожидаю большего пространства Хавбек Антверпена: Против Шахтера ожидаю большего пространства
На матче Шахтера инспектором будет арбитр, работающий в росии На матче Шахтера инспектором будет арбитр, работающий в росии
Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер
Стала известна заявка Шахтера на матч с Антверпеном Стала известна заявка Шахтера на матч с Антверпеном
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма
Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа22:16
Апелляция Ливерпуля по красной карточке Джонса была отклонена
Европа21:59
Месси может вернуться в Барселону
ММА21:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:30
Экс-хавбек Днепра-1 отметился первым ассистом во Франции
Европа21:21
Шахтер и Тоттенхэм ведут переговоры о выплате 6,5 млн евро за Соломона
Лига Чемпионов21:04
Хавбек Антверпена: Против Шахтера ожидаю большего пространства
Украина21:00
Суперлига: Кривбасс уступил Запорожью, Днепр обыграл Будивельник
Европа20:52
Бекхэм хочет видеть в составе Интер Майами ветерана Реала
Европа20:41
Ибрагимович - о тен Хаге: Переход из Аякса в МЮ это большая разница
Европа20:20
Бывший президент Барселона - о деле Негрейры: Покажите матч, где судья помог нам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK