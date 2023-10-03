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На матче Шахтера инспектором будет арбитр, работающий в росии

Когда-то Мажич был топовым судьей, а теперь работает на террористов.
Сегодня, 17:24
Милорад Мажич / Getty Images
Милорад Мажич / Getty Images

Сербский арбитр Милорад Мажич станет инспектором на матче Лиги чемпионов между Шахтером и Антверпеном.

Мажич уехал работать в росию уже после полномашстабного вторжения и даже был назначен главой росийского футбольного союза.

50-летний серб будет наблюдать за работой словенской судейской бригады под началом Раде Обреновича.

Когда Мажич был одним из лучших арбитров мира, судил матчи чемпионатов мира и финал Лиги чемпионов.

Однако летом 2022 года подписал контракт с рфс и уехал работать на террористов. С июня 2023 года Мажич возглавляет в рфс судейским департамент.

С заявкой Шахтера на матч Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Милорад Мажич

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