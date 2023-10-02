iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стала известна заявка Шахтера на матч с Антверпеном

"Горняки" сыграют в Лиги чемпионов.
Сегодня, 19:58
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер проведет поединок с Антверпеном.

Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен озвучил список футболистов, которые отправились в Бельгию.

Читай также: Антверпен - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Вашему вниманию заявка Шахтера на матч с Антверпеном:

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Антверпен - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Антверпен - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов Антверпен - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Луческу - о шансах выйти на первое место после провала Шахтера: Они нас не интересуют Луческу - о шансах выйти на первое место после провала Шахтера: Они нас не интересуют
Ван Леувен - о поражении от Ворсклы: У нас есть проблемы с реализацией Ван Леувен - о поражении от Ворсклы: У нас есть проблемы с реализацией
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Гимнастика22:06
Американская гимнастка выполнила исторический прыжок, который будет назван в ее честь
Бокс21:55
Фроч назвал неожиданного спарринг-партнера для Усика перед боем с Фьюри
Другие страны21:30
Украшения и пиво: Роналду в компании возлюбленной провел романтический ужин
НБА21:29
Рынок свободных агентов: Кэмерон Пэйн сменил Финикс на Милуоки
Европа21:19
Мудрик снова выйдет в стартовом составе Челси, на этот раз против Фулхэма
НБА21:03
Харден не прибыл в расположении Филадельфии, по-прежнему требуя обмена
Киберспорт20:54
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte вошли в ТОП-10, NaVi поднялись
НБА20:35
Михайлюк оценил свой переход в Бостон
Украина20:18
Днепр-1 - Металлист 1925 1:0 Видео гола и лучших моментов матча УПЛ
Лига Чемпионов19:58
Стала известна заявка Шахтера на матч с Антверпеном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK