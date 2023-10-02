Стала известна заявка Шахтера на матч с Антверпеном

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер проведет поединок с Антверпеном.

Главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен озвучил список футболистов, которые отправились в Бельгию.

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Вашему вниманию заявка Шахтера на матч с Антверпеном:

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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