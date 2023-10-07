Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1: обзор матча и результат игры 07.10.2023
В субботу, 7 октября, в рамках восьмого тура АПЛ Манчестер Юнайтед встречался с Брентфордом. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Сложно передать эмоции или самые важные моменты игры, ведь "красные дьяволы" играли крайне ужасно и гости должны были забирать три очка, но один игрок манкунианцев был против.
К 90-й минуте МЮ проигрывал со счетом 0:1, но уже в компенсированное время Скотт Мактоминей отличился дублем!
Шотландец своими двумя голами принес три очка в копилку команды. Манчестер Юнайтед вышел на девятую строчку.
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли 8-го тура чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Бернли 2:1
Голы: Мактоминей, 90+3, 90+7 - Йенсен, 26
Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.97
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 21 - 11
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 10 - 17
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