Новичок Челси: Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно

Коул Палмер рассказал о том, как осваивается в Лондоне.

Новичок Челси признался, что совсем ничего не умеет делать по дому, а потому пока ему довольно сложно привыкать к самостоятельной жизни.

"Я пару недель жил в отеле, а потом переехал и снял собственное жилье. Это ново и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

Я не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. Челси нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он большой, и за пределами поля делать что-то самостоятельно – это сложно", – рассказал 21-летний футболист The Sun.

Ранее, напомним, бывшая супруга Дани Алвеса отказалась поддерживать футболиста.

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