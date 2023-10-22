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Шеффилд - Манчестер Юнайтед 1:2 обзор матча и результат игры 21.10.2023

"Красные дьяволы" постепенно поднимаются в турнирной таблице АПЛ.
Сегодня, 00:15
Диогу Далот / Getty Images
Диогу Далот / Getty Images

В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура чемпионата Англии Шеффилд встречался с Манчестер Юнайтед.

Хозяева уже с первых минут игры пытались создавать острые моменты у ворот Андре Онана, однако им не судилось открыть счет голам в матче. Лишь после забитого мяча Скотта Мактоминея Шеффилду удалось ответить тем же.

Второй тайм был уже намного напряженнее, ведь обе команды пытались сделать все возможное чтобы одержать победу, но победитель в матче должен быть лишь один. Гол Диогу Далота принес гостевой команде важные три очка.

Благодаря данному успеху "красные дьяволы" поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, а Шеффилд остался на последнем месте.

Статистика матча Шеффилд - Манчестер Юнайтед 9-го тура чемпионата Англии

Шеффилд - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: МакБерни, 34 пенальти - Мактоминей, 28, Далот, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.44 - 1.03
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 5 - 4
Фолы: 12 - 10

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шеффилд манчестер юнайтед АПЛ

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