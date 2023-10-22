Шеффилд - Манчестер Юнайтед 1:2 обзор матча и результат игры 21.10.2023
В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура чемпионата Англии Шеффилд встречался с Манчестер Юнайтед.
Хозяева уже с первых минут игры пытались создавать острые моменты у ворот Андре Онана, однако им не судилось открыть счет голам в матче. Лишь после забитого мяча Скотта Мактоминея Шеффилду удалось ответить тем же.
Второй тайм был уже намного напряженнее, ведь обе команды пытались сделать все возможное чтобы одержать победу, но победитель в матче должен быть лишь один. Гол Диогу Далота принес гостевой команде важные три очка.
Благодаря данному успеху "красные дьяволы" поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, а Шеффилд остался на последнем месте.
Статистика матча Шеффилд - Манчестер Юнайтед 9-го тура чемпионата Англии
Шеффилд - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: МакБерни, 34 пенальти - Мактоминей, 28, Далот, 77
Ожидаемые голы (xG): 1.44 - 1.03
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 6 - 5
Угловые: 5 - 4
Фолы: 12 - 10
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!