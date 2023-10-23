Фанаты норвежского клуба "повесили" своего экс-тренера

Фанаты норвежского Лиллестрёма довольно жестко отреагировали на уход главного тренера клуба.

Гейр Бакке посреди сезона решил перебраться в стан главного конкурента Лиллестрёма Волеренгу, которая, кстати, идет ниже в таблице.

Фанаты "канареек" решили, что специалист просто соблазнился большей зарплатой и сильно обиделись на него. Настолько, что дело дошло до угрохз физической расправы.

Однако сначала на дерби фанаты принесли специальный баннер, на котором изобразили Бакке в виде повешенной крысы с денежным мешком и словом "Иуда" на лбу.

К слову, матч против принципиального соперника Лиллестрём уверенно выиграл со счетом 2:0.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Ливерпуля раскритиковал болельщиков МЮ.

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