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Футбол

Фанаты норвежского клуба "повесили" своего экс-тренера

Болельщики Лиллестрёма не смогли простить предательство.
Сегодня, 13:40
Лиллестрём / Getty Images
Лиллестрём / Getty Images

Фанаты норвежского Лиллестрёма довольно жестко отреагировали на уход главного тренера клуба.

Гейр Бакке посреди сезона решил перебраться в стан главного конкурента Лиллестрёма Волеренгу, которая, кстати, идет ниже в таблице.

Фанаты "канареек" решили, что специалист просто соблазнился большей зарплатой и сильно обиделись на него. Настолько, что дело дошло до угрохз физической расправы.

Однако сначала на дерби фанаты принесли специальный баннер, на котором изобразили Бакке в виде повешенной крысы с денежным мешком и словом "Иуда" на лбу. 

К слову, матч против принципиального соперника Лиллестрём уверенно выиграл со счетом 2:0.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Ливерпуля раскритиковал болельщиков МЮ.

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