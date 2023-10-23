Экс-хавбек Ливерпуля раскритиковал болельщиков МЮ

Джейми Реднапп раскритиковал болельщиков МЮ за отношение к Харри Магуайру.

Бывший игрок Ливерпуля считает, что защитник получает слишком много насмешек, хотя ошибается не намного больше других игроков клуба.

По мнени Реднаппа, в матче с Шеффилдом Магуайр показал, что он игрок высокого класса, но почему-то болельщики делают мемы из каждой его ошибки.

"Как профессионал, я думаю, что отношение болельщиков к нему – это позор. Куда бы он ни пошел, собственные фанаты, болельщики сборной Англии, высмеивали его, и это несправедливо.

Против Шеффилда этот парень показал, что он важный игрок. Конечно, он совершал ошибки, как и все, но я вижу, что некоторые игроки Юнайтед, когда они ошибаются, не получают и четверти того, что получает он. Но если Харри Магуайр сделает то же самое, это станет мемом, и все начнут об этом говорить. Это несправедливо, и вы можете видеть, что когда он играет, он действительно меняет ход игры.

Считаю ли я его долгосрочным решением для МЮ? Я так не думаю. В последнее время он в отличной форме, но я думаю, что ему, возможно, придется искать себя где-то еще. Но все же он не заслуживает той критики, которую получает. Это было в значительной степени ниже пояса, а иногда и позорно", – цитирует Реднаппа FourFourTwo.

Ранее, напомним, игрок Милана признался, что ему было некомфортно в Челси.

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