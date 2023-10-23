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Лофтус-Чик: В Челси я был, словно зверь в клетке

В Милане хавбек снова наслаждается футболом.
Сегодня, 11:27
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images

Рубен Лофтус-Чик сравнил атмосферу в Челси и в Милане.

По словам новичка "россонери", в Италии ему нравится играть гораздо больше, здесь он чувствует себя свободнее и может наслаждаться футболом.

"В Челси я чувствовал себя запертым в клетке животным. Я играл не так много, как хотел, а когда играл, то не на тех позициях, где бы я мог раскрыть свой потенциал.

Здесь у меня свободное мышление, и я играю полузащитника, как мне нравится. Я словно снова стал ребенком и играю без забот. Это ощущение есть у всей команды, и мы можем достичь больших вещей, даже без победы в чемпионате", - цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Рубен провел в система "синих" 20 лет, однако так и не смог закрепиться в основе, а этим летом игрок перешел в Милан за 16 млн евро.

Ранее также сообщалось, что другой английский хавбек недоволен игровым временем в своем клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан рубен лофтус-чик

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