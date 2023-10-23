Уход хавбека Ман Сити из клуба зимой все более вероятен

С каждым днем все больше растет вероятность того, что Кэлвин Филлипс покинет Ман Сити в январе, пишет Фабрицио Романо.

Прошлым летом "горожане" заплатили Лидсу почти 50 млн евро за хавбека, который так и не смог закрепиться в составе Сити.

В текущем сезоне Филлипс пять раз появлялся на поле, однако в рамках АПЛ провел лишь 70 минут. Гвардиола предпочитал другие варианты даже тогда, когда был травмирован Родри.

В связи с этим уже даже сам клуб не против расстаться с игроком, в нем заинтересованы Ньюкасл и Бавария. Тем более, что за сезон цена хавбека упала почти в два раза.

Ранее также Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота Арсенала.

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