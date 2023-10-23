iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Уход хавбека Ман Сити из клуба зимой все более вероятен

Кэлвин Филлипс не сумел закрепиться в составе "горожан".
Сегодня, 08:46
Кэлвин Филлипс / Getty Images
Кэлвин Филлипс / Getty Images

С каждым днем все больше растет вероятность того, что Кэлвин Филлипс покинет Ман Сити в январе, пишет Фабрицио Романо.

Прошлым летом "горожане" заплатили Лидсу почти 50 млн евро за хавбека, который так и не смог закрепиться в составе Сити.

В текущем сезоне Филлипс пять раз появлялся на поле, однако в рамках АПЛ провел лишь 70 минут. Гвардиола предпочитал другие варианты даже тогда, когда был травмирован Родри.

В связи с этим уже даже сам клуб не против расстаться с игроком, в нем заинтересованы Ньюкасл и Бавария. Тем более, что за сезон цена хавбека упала почти в два раза.

Ранее также Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Гвардиола оценил матч против Брайтона Гвардиола оценил матч против Брайтона
Манчестер Сити одолел на своем поле Брайтон Манчестер Сити одолел на своем поле Брайтон
Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень Хавбек Ман Сити: Гвардиола вывел меня на новый уровень
Ньюкасл готов усилиться хавбеком Манчестер Сити Ньюкасл готов усилиться хавбеком Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина10:42
Шахтер разорвал контракт с игроком, который сбежал на болота
Европа10:25
"Снова вместе": Де Хеа встретился с Бруну Фернандешом, показав форму своей киберспортивной команды
Европа10:04
Балотелли признался, что хотел бы снова получить вызов в сборную
Европа09:53
Футбол сегодня: Тоттенхэм сыграет с Фулхэмом, Валенсия Яремчук в Ла Лиге и матчи в Италии
НХЛ09:37
НХЛ: Детройт разбил Калгари, Анахайм проиграл Бостону
Бокс09:20
Владимир Кличко назвал самого стойкого соперника в своей карьере
Формула 109:07
Вольфф: Мы просчитались, а остальные все сделали верно
Европа08:46
Уход хавбека Ман Сити из клуба зимой все более вероятен
Киберспорт08:26
The International: Tundra и Talon вылетели с турнира
Европа08:20
Худший старт в истории: Аякс обновил целый ряд собственных антирекордов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK