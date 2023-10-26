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Эль-Класико рассудит арбитр, хорошо знакомый форварду Барселоны

Хиль Мансано в прошлом сезоне удалил Левандовски.
Вчера, 13:00
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Главным арбитром на матч Барселона - Реал назначен Хиль Мансано.

Этот арбитр очень хорошо знаком Роберту Левандовски. Именно Мансано удалил нападающего в 2022 году в матче против Осасуны.

Тогда Роберт получил вторую желтую уже к 30-й минуте, и покидая поле активно жестикулировал в адрес арбитра.

Ла Лига наградила поляка тремя матчами дисквалификации - один за удаление и еще два за оскорбления в адрес арбитра.

Матч Барселона - Реал состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

Ранее, напомним, Хави заявил, что ему не нравятся нынешние отношения между клубами.

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