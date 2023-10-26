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Футбол

Хави недоволен текущими отношениями между Реалом и Барселоной

Слишком уж часто все выходит за рамки спортивного противостояния.
Вчера, 09:43
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Накануне Эль-Класико главный тренер каталонцев Хави признался, что ему не нравятся отношения между клубами.

На текущий момент между Реалом и Барселоной довольно натянутые отношения, которые часто выходят за рамки исключительно спортивного противостояния.

Например, ранее, один из членов совета директоров каталонцев заявил, что Винисиус - клоун, и заслуживает плохого отношения к себе. После чего президент Реала сказал, что не приедет на матч на Камп Ноу.

Хави же признался, что хотел бы, чтобы накануне Эль Класико между клубами было взаимоуважение, а не то, что проихсодит сейчас.

"Он ведь удалил свой твит. Я бы остановился на этом. Но мне не нравится то, что провоцирует конфликты и напряжение. Мне не понравился этот твит, мне не нравится, как некоторые клубы давят на судей.

Я хочу подходить к матчу с Реалом в ситуации, когда между клубами есть уважение. И даже признание заслуг друг друга. А не то, что происходит сейчас", – приводит слова Хави The Athletic.

Ранее, напомним, Барселона обыграла Шахтер в рамках ЛЧ.

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