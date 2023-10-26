Экс-игрок Арсенала присоединится к Бетису

Сократис проведет год в Испании.

Сократис Папастапопулос в ближайшее время станет игроком Бетиса, пишет Маттео Моретто.

Ранее греческого ветерана планировала подписать Бавария, однако в последний момент поменяла свое решение.

Ближе к всего к подписанию экс-защитника Арсенала сейчас испанский Бетис. Сократис должен пройти медосмотр уже 26 октября.

Если не возникнет никаких проблем, грек подпишет контракт до конца текущего сезона.

Зато Бавария приняла решение продлить собственного ветерана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!