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Бавария планирует продлить контракт со своим ветераном

Таким образом Мюллер проведет в клубе четверть века.
Вчера, 10:03
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Мюнхенская Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Томасом Мюллером, пишет Кристиан Фальк.

Текущее соглашение 34-летнего игрока рассчитано до конца текущего сезона. Мюнхенцы готовы предложить Томасу еще два года.

Отметим, что Мюллер является воспитанником, он находится в системе Баварии с 2000 года. За 23 года в клубе Томас стал обладателем немалого количества рекордов.

А еще при каждом тренере немцу находится место на поле. В текущем сезоне хавбек сыграл девять матчей, в которых отметился тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что экс-защитник Реала установил новый рекорд ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Бавария Мюнхен

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