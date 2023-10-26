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Экс-защитник Реала побил рекорд Лиги чемпионов

Пепе стал самым старым полевым игроком в истории турнира.
Вчера, 00:28
Пепе / Getty Images
Пепе / Getty Images

В рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Порту, отыгравшись по ходу матча, разгромил Антверпен со счетом 1:4.

В составе "драконов" на этот поединок вышел центрбэк Пепе. Таким образом, португалец обновил один из рекордов турнира.

Футболист обогнал Алессандро Костакурту, став самым старым футболистом в истории ЛЧ. На момент матча Пепе исполнилось 40 лет и 242 дня.

Отметим, что Порту с Антверпеном выступают в той же группе, что и донецкий Шахтер. Португальский коллектив идет на второй позиции с 6 очками, а бельгийцы замыкают квартет с 0 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов пепе

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