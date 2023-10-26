Антверпен - Порту 1:4 результат матча Лиги чемпионов 25.10.2023

Португальцы добыли очки в матче против аутсайдера.

В среду, 25 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов соперники Шахтера по группе Н Антверпен и Порту встречались в очном матче.

Хозяева в середине первого тайма отличились забитым мячом, чем явно разозлили португальский гранд.

"Драконы" За вторые 45 минут умудрились четырежды поразить ворота соперника, тем самым добыв довольно простую победу.

Таким образом порту находится на втором месте группы Н с шестью очками, а Антверпен замыкает таблицу, не набрав пока ни одного балла.

Статистика матча Лиги чемпионов Антверпен - Порту

Антверпен - Порту 1:4

Голы: Юсуф, 37 - Эванилсон, 46, 69, 84, Эуштакиу, 54

Владение мячом: 55% - 45%

Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 1.23

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 2 - 7

Угловые: 6 - 4

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