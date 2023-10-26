iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Антверпен - Порту 1:4 результат матча Лиги чемпионов 25.10.2023

Португальцы добыли очки в матче против аутсайдера.
Вчера, 00:18
Антверпен - Порту / Getty Images
Антверпен - Порту / Getty Images

В среду, 25 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов соперники Шахтера по группе Н Антверпен и Порту встречались в очном матче.

Хозяева в середине первого тайма отличились забитым мячом, чем явно разозлили португальский гранд.

"Драконы" За вторые 45 минут умудрились четырежды поразить ворота соперника, тем самым добыв довольно простую победу.

Таким образом порту находится на втором месте группы Н с шестью очками, а Антверпен замыкает таблицу, не набрав пока ни одного балла.

Статистика матча Лиги чемпионов Антверпен - Порту

Антверпен - Порту 1:4
Голы: Юсуф, 37 - Эванилсон, 46, 69, 84, Эуштакиу, 54

Владение мячом: 55% - 45%
Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 1.23
Удары: 10 - 10
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 6 - 4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту антверпен

Статьи по теме

Одноклубник Зинченко претендует на звания лучшего игрока и лучшего гола недели в Лиге чемпионов Одноклубник Зинченко претендует на звания лучшего игрока и лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Тренер Порту остался недоволен судейством в матче против Барселоны Тренер Порту остался недоволен судейством в матче против Барселоны
Гол Торреса и удаление Гави в обзоре матча Порту - Барселона Гол Торреса и удаление Гави в обзоре матча Порту - Барселона
Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа17:21
Милан не рассматривает увольнение Пиоли
Европа16:59
Ряд футболистов Барселоны вернулся к тренировкам в основной группе накануне Эль-Классико
Теннис16:27
Снигур прошла в полуфинал турнира в Глазго
Европа15:59
Два основных футболиста Арсенала пропустят несколько недель
Европа15:34
Немецкий футбольный союз опубликовал ключевые даты сезона-2024/25
Европа15:30
Реал может переименовать тренировочную базу в честь президента
Бокс15:10
Непобежденный украинец, помогавший Нганну, оценил его готовность к бою с Фьюри
15:08
FAVBET поддерживает развитие женского спорта
Европа14:59
Саудовские клубы и Ювентус заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера
Бокс14:35
Украинец Захожий отказался боксировать с россиянином в андеркарде поединка Фьюри - Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK