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Барселона - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании

"Матрасники" не добыли ни одного очка в важном поединке.
Сегодня, 00:09
Барселона - Атлетико / Getty Images
Барселона - Атлетико / Getty Images

В рамках 15-го тура чемпионата Испании Барселона встретилась с Атлетико.

В начале первого тайма Роберт Левандовски имел пару опасных моментов, которые он не реализовал. Самый опасный из них был на 13-й минуте, ударив в акробатическом стиле мимо ворот.

На 28-й минуте каталонцы открыли счет. Забитым мячом отметился Жоау Фелиш, который бурно отметил гол в ворота команды, которой он принадлежит.

В период с 31-й по 38-ю минуту "матрасники" довольно сильно нервничали и это вылилось в сразу три желтые карточки за этот короткий промежуток времени для игроков гостей.

За несколько минут до конца первого тайма Фелиш мог делать дубль, но с его ударом отлично справился Ян Облак.

Во втором тайме опасный момент также возник у Рафиньи, однако, бразилец пробил в штангу, а вот после 60-й минуте инициатива перешла к подопечным Диего Симеоне.

На 61-й минуте Альваро Мората пробивал из пределов штрафной площадки, но его удар был легкой добычей для Иньяки Пеньи, на 80-й был опасный штрафной в исполнении Мемфиса Депая, однако, Пенья сделал невероятный сейв, а в компенсированное время переиграть Иньяки не сумел Анхель Корреа.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Атлетико

Барселона - Атлетико 1:0

Голы: Фелиш, 28

xG: 2.17 - 0.60
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 2 - 4
Владение мячом: 58% - 42%

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