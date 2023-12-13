Звезда Штутгарта продолжает притягивать интерес топ-клубов
У Гирасси все больше вариантов.
Серу Гирасси может стать одной из главных целей на летнее трансферное окно, пишет Кристиан Фальк.
Ранее уже сообщалось об интересе к гвинейцу со стороны МЮ, теперь же в манкунианцам придется столкнуться и с другимим клубами.
Инсайдер утверждает, что интерес к Гирасси активно проявлют Ньюкасл и дортмундская Боруссия.
В текущем сезоне форвард забил уже 16 голов, и в таблице бомбардиров его опережает только Кейн. При этом в контрактк Серу прописаны лишь 17.5 млн евро отступных.
Ранее также сообщалось, что Бавария планирует грандиозную перестройку.
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