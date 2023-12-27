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Челси - Кристал Пэлас 2:1 обзор матча и результат игры 27.12.2023

"Синие" вырвали победу на последних минутах встречи.
Вчера, 23:29
Челси победил Кристал Пэлас / Getty Images
Челси победил Кристал Пэлас / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимал Кристал Пэлас.

На старте встречи подопечные Маурисио Почеттино открыли счет. Украинец Михаил Мудрик стал автором гола, воспользовавшись передачей Гюсто.

После гола темп игры успокоился, а команды практически остановились. В компенсированное время гости сумели сравнять счет. Олисе поразил ворота Челси после скидки Айю.

Во второй половине встречи форвард Челси Джексон имел несколько возможностей и даже забил, но гол отменили из-за офсайда.

"Синие", несмотря на сопротивление соперника, сумели вырвать победу. Мадуэке реализовал пенальти, принеся команде важные три очка.

В турнирной таблице АПЛ Челси идет на десятом месте с 25 баллами, а Кристал Пэлас занимает 16-ю строчку с 18 очками. В следующем туре "синие" сыграют с Лутоном на выезде, а Кристал Пэлас дома примет Брентфорд.

Статистика матча Челси - Кристал Пэлас АПЛ

Челси - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 (пен.) - Олисе, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 2.59-0.92
Владение мячом: 64%-36%
Удары: 10-12
Удары в створ: 5-5 
Угловые: 3-3
Фолы: 13-16

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристал Пэлас Михаил Мудрик

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