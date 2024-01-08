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МЮ может обменяться хавбеками с клубом Миколенко

Манкунианцы готовы отдать Мактоминея в обмен на Онана.
Сегодня, 16:37
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Эвертоном по поводу обмена игроками, утверждает teamTalk.

Издание пишет, что манкунианцы хотят приобрести Амаду Онана, однако цена того превышет 50 млн фунтов. Потому МЮ готов предложить "ирискам" Скотта Мактоминея.

Сообщается, что лучший бомбардир Юнайтед не входит в планы и Рэтклиффа, хоть и является доморощенным игроком.

Включение шотландцского хавбека в сделку может существенно снизить ценник бельгийског футболиста.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль снова отправил своего хавбека в аренду.

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