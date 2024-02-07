Президент Наполи признал, что ошибся, приняв отставку Спаллетти

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что зря уволил Лучано Спаллетти.

Функционер заявил, что пошел на поводу у эмоций, и принял отставку тренера из-за благодарности за выигранное Скудетто.

"Я считаю Наполи семьей. Я взял всю вину на себя, потому что заключил хороший контракт со Спаллетти, как и с Бенитесом. Оно предусматривало продление еще на один год, и я должен был сообщить об этом в письменном виде к концу мая.

Во время церемонии награждения я сказал, что Спаллетти останется с нами. 21 апреля я официально отправил ему опцион на следующий сезон. Я бы ни за что не поверил, что на ужине 12 мая он объявит мне о желании взять паузу в карьере. Моей ошибкой было принять его просьбу из благодарности за то, что он вернул скудетто спустя 33 года", – цитирует Де Лаурентиса Sky Sport.

Ранее также сообщалось, что итальянский клуб заинтересовался игроком Динамо.

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