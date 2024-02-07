Лидер Динамо заинтересовал итальянский топ-клуб - источник
Украинский форвард Владислав Ванат летом может сменить клубную прописку.
Как сообщает Spazio Napoli, ссылаясь на итальянского агента Винченцо Морабито, Ванат заинтересовал Наполи в связи с вероятной потерей Виктора Осимхена после этого сезона.
Владислав якобы будет стоить около 15 млн евро и это та сумма, которую "партенопейцы" готовы потратить на поиск нового центрфорварда.
Морабито также отметил, что руководство действующего чемпиона Италии в лице президента клуба Аурелио де Лаурентиса и спортивного директора Мауро Мелузо "вдохновились" примером Жироны и усилили свой интерес к украинскому рынку на что указывает также интерес к хавбеку Шахтера Георгию Судакову.
Напомним, ранее сообщалось, что Константин Вивчаренко заинтересовал несколько европейских клубов.
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