Лидер Динамо заинтересовал итальянский топ-клуб - источник

Владислав Ванат может пойти на повышение.

Украинский форвард Владислав Ванат летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Spazio Napoli, ссылаясь на итальянского агента Винченцо Морабито, Ванат заинтересовал Наполи в связи с вероятной потерей Виктора Осимхена после этого сезона.

Владислав якобы будет стоить около 15 млн евро и это та сумма, которую "партенопейцы" готовы потратить на поиск нового центрфорварда.

Морабито также отметил, что руководство действующего чемпиона Италии в лице президента клуба Аурелио де Лаурентиса и спортивного директора Мауро Мелузо "вдохновились" примером Жироны и усилили свой интерес к украинскому рынку на что указывает также интерес к хавбеку Шахтера Георгию Судакову.

Напомним, ранее сообщалось, что Константин Вивчаренко заинтересовал несколько европейских клубов.

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