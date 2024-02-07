iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Динамо заинтересовал итальянский топ-клуб - источник

Владислав Ванат может пойти на повышение.
Сегодня, 17:20
Владислав Ванат / FC Dynamo Kyiv
Владислав Ванат / FC Dynamo Kyiv

Украинский форвард Владислав Ванат летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Spazio Napoli, ссылаясь на итальянского агента Винченцо Морабито, Ванат заинтересовал Наполи в связи с вероятной потерей Виктора Осимхена после этого сезона.

Владислав якобы будет стоить около 15 млн евро и это та сумма, которую "партенопейцы" готовы потратить на поиск нового центрфорварда.

Морабито также отметил, что руководство действующего чемпиона Италии в лице президента клуба Аурелио де Лаурентиса и спортивного директора Мауро Мелузо "вдохновились" примером Жироны и усилили свой интерес к украинскому рынку на что указывает также интерес к хавбеку Шахтера Георгию Судакову.

Напомним, ранее сообщалось, что Константин Вивчаренко заинтересовал несколько европейских клубов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Владислав Ванат

Статьи по теме

Защитник Динамо заинтересовал турецкие гранды Защитник Динамо заинтересовал турецкие гранды
Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны
Воспитанник Динамо погиб на войне с россией Воспитанник Динамо погиб на войне с россией
Вингер Динамо высказался о целях на весеннюю часть сезона Вингер Динамо высказался о целях на весеннюю часть сезона
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: старт чемпионата мира в Чехии
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Один из лидеров Жироны попал в сферу интересов ряда европейских клубов
Европа19:56
Эрмосо столкнулась с угрозами в социальных сетях
Биатлон19:38
Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону
Европа19:28
Барселона интересуется лидером середняка АПЛ
Европа19:20
Мудрик хотел зимой уйти из Челси
Европа19:14
Кубок Азии: Йордания и Катар сыграют в финале
Бокс19:11
"Это уже какой-то культ против Тайсона": Промоутер Фьюри отреагировал на критику из-за травмы
Европа18:59
Бразильский клуб арендует одноклубника Зинченко
Европа18:29
Интер и Ньюкасл интересуются турецким вундеркиндом
Формула 118:25
Техдиректор Альпин: Это полностью новый болид, от переднего до заднего антикрыла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK