Защитник Динамо заинтересовал турецкие гранды

Игрок киевского Динамо и молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, защитником интересуются Бешикташ и Фенербахче. Детали потенциальной сделки неизвестны.

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Также за футболистом детально следят скауты римской Ромы, а ранее Константина просматривали представители Болоньи.

Отметим, что в Турцию Вивчаренко еще может перейти в ближайшие дни, ведь там трансферное окно открыто до 9 февраля, а в Италию он сможет перейти только летом, потому что там окно закрылось 1 февраля.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего украинца в 1.5 млн евро. В текущем сезоне он провел 5 матчей на клубном уровне без результативных действий

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