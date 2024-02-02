Матч с россиянами не помешал: Слован объявил о подписании вингера Динамо

Родригес будет пробовать себя в Словакии.

Слован Братислава объявил о трансфере вингера Динамо Жерсона Родригеша.

Детали перехода не раскрываются.

По информации Тransfermarkt, клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца года. Отметим, что тогда же истекает соглашение вингера с Динамо.

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Люксембуржец играл за Сивасспор в первой половине сезона. На его счету 13 матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалсось, что Жерсон не перейдет в Слован из-за товарищеского матча с московским динамо. Однако это не помешало трансферу.

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